CARONNO PERTUSELLA – Grande e intensa partecipazione oggi pomeriggio per la manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale in piazza Vittorio Veneto. Dalle 16 la piazza si è colorata di bandiere della pace e dell’Ucraina e di decine di disegni dei bimbi della scuola elementare cittadina.

Il sindaco Marco Giudici, in fascia tricolore, ha dato il benvenuto ai presenti ricordando l’importante della testimonia per una richiesta di pace. Ha ricordato la presenza di diverse persone della comunità ucraina presenti a Caronno, a Saronno e a Limbiate che hanno voluto condividere l’iniziativa organizzata dal Comune. Proprio il sindaco ha dato la parola a due donne ucraine che hanno raccontato l’apprensione di sapere quanto sta accadendo nel loro paese e la grande preoccupazione per figli e famiglie.

I bimbi che prima hanno decorato la piazza di disegni hanno letto una poesia di Gianni Rodari e l’assessore Cinzia Banfi una preghiera che ha chiuso un pomeriggio intenso e coinvolgente che ha visto davvero la comunità caronnese “unita per la pace”.

