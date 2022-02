x x

SARONNO – Se l’è cavata senza gravi conseguenze il tecnico che sabato pomeriggio è stato protagonista di un infortunio sul lavoro al teatro Pasta. L’incidente si è verificato poco dopo le 16 quando i tecnici della produzione dello spettacolo “Finchè social non ci separi” stavano montando il ledwall. Secondo una prima ricostruzione un operaio, un 48enne, è stato colpito alla spalla dal ledwall. Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha fatto convergere sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e l’auto infermieristica di Misinto.

Il tecnico è stato trasferito all’ospedale di piazzale Borrella per gli accertamenti del caso. Il personale sanitario che ne ha stabilizzato le condizioni ha rassicurato tutti i presenti. E’ arrivato al pronto soccorso in codice verde. Sul posto anche la polizia locale e Ats Insubria per gli adempimenti burocratici del caso.

La produzione dello spettacolo, alla luce dell’accaduto e visto il danno al ledwall inutilizzabile ma indispensabile in scena, ha rinviato lo spettacolo che vede protagonista Katia Follesa al primo aprile.

