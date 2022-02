x x

UBOLDO – Dopo i tanti giorni di ricerche nei boschi fra Uboldo, Gerenzano e circondario (la zona dove per l’ultima volta era stato “rilevato” il suo telefonino”, il corpo senza vita di Concetta Lo Cicero era stato poi trovato il 24 febbraio proprio da quelle parti o comunque non a grande distanza da dove tutti la stavano cercando.

Il cadavere era stato notato da alcuni escursionisti che passeggiavano nel verde nell’area boschiva che si sviluppa verso Rescaldina e Legnano; a seguire l’intervento dei carabinieri. Adesso è stata disposta l’autopsia, ed ora si attende l’esito dell’esame autoptico per chiarire le cause della morte della donna. La 69enne residente a Nerviano era scomparsa lo scorso 7 febbraio, l’ultima volta era stata vista nei pressi dell’ospedale di Castellanza.

Per cercare si erano mobilitati i vigili del fuoco ed i gruppi locali di protezione civile.

