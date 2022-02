x x

CISLAGO – In fiamme il bosco del Rugareto: è accaduto sabato pomeriggio nell’area naturalistica fra Cislago, Rescaldina e Marnate, ed il rogo si è verificato in territorio di quest’ultimo comune, in zona di Nizzolina. Fiamme e fumo sono state notate attorno alle 17 ed attorno alle 19 le numerose squadre dei vigili del fuoco accorse sul posto avevano spento anche gli ultimi focolai.

E’ successo più o meno nello stesso luogo dove un fatto analogo si era verificato due settimane fa: è area di spaccio di droga, l’incendio è stato forse causato da qualche spacciatore che aveva acceso un falò per scaldarsi.

Da Wiki

Il parco del Bosco del Rugareto è un’area protetta di interesse sovracomunale che si sviluppa ad est della valle dell’Olona fino ad arrivare alla pineta di Tradate. Ha una superficie di circa 1400 ettari e si estende sul territorio dei Comuni di Cislago, Marnate, Gorla Minore in Provincia di Varese e Rescaldina in Provincia di Milano.

(foto: vigili del fuoco in azione per un incendio boschivo questo fine settimana)

27022022