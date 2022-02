x x

SARONNO – Per quanto riguarda il calcio locale, oggi molti incontri di particolare interesse, a iniziare dal mach casalingo della Caronnese obbligata a vincere per tenere lontane le zone playout; per il Saronno insidiosa trasferta a Lentate sul Seveso; nelle categorie minori spicca la sempre sentita Dal Pozzo-Airoldi Origgio. Questa domenica le gare iniziano ovunque alle 14.35, con 5 minuti di ritardo rispetto al programma normale, gesto simbolico contro la guerra in Ucraina.

Per la 7′ giornata di ritorno in serie D si gioca Caronnese-Fossano, arbitro Filippo Colaninno di Nola, assistenti Martino Fadda di Carbonia e Giuseppe Ladu di Nuoro.

Per la 8′ giornata di ritorno in Eccellenza Ardor Lazzate-Varzi con arbitro Daniele Dell’Oro di Sondrio con assistenti Usman Ghani Arshad di Bergamo e Luigi Fabrizio D’Orto di Busto Arsizio; e Varesina-Club Milano con arbitro Mansour Faye di Brescia, assistenti Marco Tonti di Brescia e Alessandro Longoni di Seregno.

Per la 8′ di ritorno in Promozione Lentatese-Fbc Saronno con arbitro Pietro Rubino di Cionisello Balsamo, assistenti Leo Russo di Seregno e Paolo Golzi di Seregno; Union Villa Cassano-Aurora Cmc Uboldese con arbitro Alessandro Cavallo di Milano, assistenti Marco Barlocco di Legnano ed Elio Ferro di Legnano; e Universal Solaro-Castello Cantù con arbitro Sebastiano Carrozzo di Seregno (per questa gara non è prevista la presenza degli assistenti).

Per la 8′ di ritorno in Prima categoria girone A Pro Azzurra Mozzate-Luino con arbitro Antonio Angarola di Chiari, e Jeraghese-Tradate con arbitro Sebastiano Marchetto di Gallarate. Nel girone B Ardita-Rovellasca 1910 con arbitro Matteo Fumagalli di Como, Esperia Lomazzo-Cantù San Paolo con arbitro Marco Magrin di Como, e Salus Turate-Tavernola con arbitro Mattia Aurelio Martini di Varese. Nel girone N Ceriano Laghetto-Osl Garbagnate con arbitro Fabio Cazzaniga di Lecco.

Nel girone N di Seconda categoria Cistellum-Gorla Minore con arbitro Edoardo Annoni di Legnano, e Pro Juventute Uboldo-Sommese con arbitro Federico De Martino di Busto Arsizio; nel girone I Gerenzanese-Misinto con arbitro Mauro Corselli di Gallarate, e Rovellese-Serenza Carroccio con arbitro Pasquale Stile di Como. Nel girone R Partizan Bonola-Sc United con arbitro Emanuele Francesco De Mitri di Saronno.

In Terza categoria 6′ giornata di ritorno Cogliatese-Legnarello con arbitro Roland Zekaj di Busto Arsizio; Dal Pozzo-Airoldi Origgio con arbitro Andrea Pandolfi di Saronno, Limbiate-San Vittore Olona con arbitro Luca Federico Parisi di Saronno, Rescalda-Amor sportiva con arbitro Alessandro Bovati di Abbiategrasso.

26022022