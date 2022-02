x x

ROVELLO PORRO – Mancanza medici di base, il sindaco Paolo Pavan ha scritto ad Ats Insubria ed agli altri sindaci del comprensorio, per sottolineare i molti problemi sottolineati dai cittadini. “Segnalo il forte disagio che stanno subendo i cittadini a seguito della mancanza dei medici di medicina generale di base a causa di pensionamenti e sostituzioni temporanee. Inoltre si ritiene che l’aumento del massimale assegnati ai medici di medicina generale, fino a 2000 pazienti, possa essere limitante del diritto alla salute e che accentui ulteriormente la burocratizzazione dell’attività del medico, riducendo notevolmente il rapporto diretto medico-paziente. Il carico burocratico affidato al medico di base e del pediatra di base appesantisce la loro azione, benchè siano le figure di riferimento per ogni problema che riguarda la salute dei cittadini”.

Prosegue Pavan nella missiva: “Dall’evoluzione della situazione attuale si ritiene fondamentale considerare il dislocamento sul territorio degli ambulatori dei medici di base. Si segnala che per quanto riguarda la realtà rovellese, i cittadini con difficoltà di spostamento poichè privi di mezzi propri o di una rete famigliare o di amici di sostegno, possono raggiungere con difficoltà i comuni limitrofi, poichè non collegati da reti di trasporto pubbliche. La difficoltà di spostamento anzi diverrà presto un “problema sociale” che le Amministrazioni dovranno affrontare, con un ulteriore aggravio dei costi e con ricerca di risorse aggiuntive”.

Le proposte del sindaco

Rovello Porro, come sottolinea il sindaco, “mette a disposizione uno spazio già adibito ad ambulatorio medico, in via Porro 6 nello stabile dell’ex centro civico, e già utilizzato da un medico di base con il quale eventuale colleghi possano offrire qualche accesso settimanale riservato ai cittadini di Rovello”. Si propone inoltre, dice Pavan, “di aprire un tavolo di confronto” con i rappresentanti degli enti sanitari e dei Comuni della zona interessate “alla istituzione di un Ambito di assistenza primaria, al fine di individuare soluzioni sostenibili, razionali e rispondenti alle necessità di tutela della salute dei cittadini ed alle caratteristiche del territorio”.

(foto: il sindaco di Rovello Porro, Paolo Pavan, davanti all’ospedale di Saronno)

