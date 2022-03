x x

CISLAGO – L’oratorio Sacro Cuore di Cislago si prepara a festeggiare il carnevale sabato 5 marzo.

Gli educatori e don Francesco Marrazzo, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, non vedevano l’ora di festeggiare con i ragazzi e hanno organizzato una giornata speciale.

Alle 15.30 i ragazzi di tutte le età sono invitati sul campo da calcio dell’oratorio, tutti in maschera e mascherina, dove dopo l’animazione partiranno diversi giochi a squadre, seguiti dalla sfilata delle maschere e dalla merenda con frittelle e tortelli fritti.

Alle 21 invece i preadolescenti, adolescenti, diciottenni e diciannovenni sono attesi a ballare alla festa in maschera in Salone Don Alberto, previa iscrizione in segreteria entro il 3 marzo e accesso solo con green pass.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

01032022