CISLAGO – “Venerdì 4 marzo, dalle 8 alle 18 via Piave, nel tratto di strada compreso tra via Magenta e via Zara, sarà chiusa al traffico causa lavori edili di attività da cantiere”. Lo comunica, in una nota, l’Amministrazione comunale cislaghese.

Sarà predisposta una adeguata cartellonistica per indicare i percorsi alternative ed è prevista la vigilanza da parte degli agenti della polizia locale, soprattutto negli orari di punta, per fornire eventualmente indicazioni ai passanti.

(foto archivio: cantiere stradale nella zona. Venerdì 4 marzo, dalle 8 alle 18 via Piave di Cislago, nel tratto di strada compreso tra via Magenta e via Zara, sarà chiusa al traffico)

