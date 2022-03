x x

CISLAGO – Netto successo della capolista Solbiatese mercoledì sera al centro sportivo di Cislago, che ha ospitato il recupero della prima di ritorno di Promozione contro il Fbc Saronno. Primo tempo più equilibrato con prevalenza comunque ospite e gol di Torraca con deviazione sulla linea dopo l’assist di Gomez dal fondo al 18′. Segue al 22′ il black out elettrico per venticinque minuti; e l’occasione dei biancocelesti allo scadere di testa di Gibertoni.

Nella ripresa monologo della Solbiatese ed altri 3 gol. C’è la rete di De Vincenzi su azione personale; al 36’ il passaggio di Mezzotero per Amelotti; e quarta rete di Scapinello appostato al centro dell’area.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro, e l’intervista a fine partita con l’allenatore saronnese Niccolò Taroni.

Fbc Saronno-Solbiatese 0-4

FBC SARONNO: Giglio, Giudici, Torriani, Bernello, Rudi, Scaccabarozzi (44’ st Longobardi), Bonizzi, Ballabio (40’ st Riva sv), Gibertoni (31’ st Viola), Caruso (31’ st Galli), Iacovelli (10’ st Milazzo). A disposizione Migliorati, Spinelli, De Angeli, Maggiore. All. Taroni.

SOLBIATESE: Zanellotti, Lonardi D., Lonardi L., Novello, Pellini D. (27’ st Amelotti), Pellini S., De Vincenzi, Gomez; Scapinello, Torraca (40’ st Minuzzi), Anzano (33’ st Mezzotero). A disposizione Cairoli, Zonta, Cardani, Bosisio, Grosso, Zecchini. All. Gennari.

Arbitro: Belingheri di Lecco (Calabrese di Busto Arsizio e Gallotti di Busto Arsizio).

Marcatori: 18′ pt Torraca (So), 14’ st De Vincenzi (So), 36’ st Amelotti (So), 45’ st Scapinello (So).

