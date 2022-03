x x

CISLAGO . E’ il nuovo centro sportivo di via dello Sport a Cislago ad ospitare il recupero del big match di Promozione, Fbc Saronno-Solbiatese. Si gioca dalle 20.30, su ilSaronno la consueta diretta play by play.

Per il Saronno (nel quale rientra a centrocampo Scaccabarozzi scontata la squalifica), in cerca di riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Lentatese, si tratta di affrontare la corazzata del girone, la capolista Solbiatese (col bomber Torraca, già 15 gol all’attivo), che all’andata aveva vinto con largo margine sui biancocelesti. Arbitro Marco Belingheri di Lecco, gli assistenti sono Dante Calabrese di Busto Arsizio e Alessandro Gallotti di Busto Arsizio. E’ il recupero della 1′ giornata di ritorno.

Ma perchè si gioca a Cislago? Alternativa trovata dal Fbc Saronno al saronnese stadio “Colombo Gianetti” dove l’impianto di illuminazione non offre garanzie per la disputata dell’incontro in “notturna”.

Classifica: Solbiatese 48 punti, Morazzone 38, Castello Cantù 37, Fbc Saronno 33, Meda 32, Besnatese 29, Lentatese 28, Aurora Cmc Uboldese 26, Valle Olona e Universal Solaro 19, Amici dello sport 18, Accademia Inveruno 17, Solese, Olimpia e Gallarate 15, Union Villa Cassano 13.

