x x

LOMAZZO – Alla biblioteca civica di Lomazzo è istituito un punto di raccolta di generi di prima necessità destinati ai campi di accoglienza posti al confine di Polonia e Romania. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale lomazzese.

Al momento vengono raccolti esclusivamente: vestiti per bimbi e neonati nuovi, pannolini per bimbi e adulti, assorbenti, prodotti per l’igiene personale, coperte e sacchi a pelo nuovi. Nei prossimi giorni l’elenco dei prodotti oggetto di raccolta sarà integrato con l’elenco ufficiale indicato dalle autorità.

“Consegna quanto desideri donare in Biblioteca, con ingresso sul retro dal cancello di via Manzoni, nei seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 17 alle 19. Il materiale raccolto sarà gestito tramite i canali ufficiali indicati dalle strutture nazionali. La raccolta si svolge grazie alla collaborazione di tutte le associazioni lomazzesi aderenti all’iniziativa” riepilogano dal Comune.

E’ questa una delle molte iniziative promosse in tutta la zona a favore dell’Ucraina.

(foto archivio: il consiglio comunale di Lomazzo)

03032022