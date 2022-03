x x

VARESE – “La Lega prenda atto del fallimento del servizio socio sanitario che gestisce in Lombardia, non scarichi colpe su altri e ascolti le nostre proposte”: il capogruppo del Pd in Commissione sanità, il varesino Samuele Astuti, replica così ai leghisti Fabrizio Cecchetti e Emanuele Monti che accusano il Governo di essere il responsabile della mancanza di medici di base in Lombardia. ”La Lega- attacca Astuti- in aula ha bocciato tutte le nostre mozioni e proposte che impegnano la giunta lombarda su diversi fronti: dall’adeguamento economico dei medici provvisori, che dovrebbero anche poter operare sulle piattaforme informatiche, alla possibilità della libera scelta anche per gli assistiti dei medici provvisori, alle indennità economiche per chi frequenta i corsi di formazione, all’allargamento delle maglie per l’accesso alla graduatoria dei medici di base titolari, all’equiparazione dell’esperienza svolta in incarichi provvisori al corso triennale in medicina”.

“Abbiamo chiesto – continua Astuti – anche di incrementare il numero delle borse per il corso di formazione e di equipararne l’importo a quello previsto per la specializzazione ospedaliera, di incentivare la copertura delle zone più periferiche, di pianificare con anticipo le sostituzioni, semplificare le procedure burocratiche di scelta e revoca e, soprattutto, prevedere le risorse necessarie da destinare alle Ats lombarde, affinché possano assumere un contingente adeguato di giovani medici neoformati in medicina generale e cure primarie da impiegare sul territorio. La Lega ha fatto muro di fronte a tutte le nostre proposte. Se i medici di base sono stati marginalizzati nel sistema sanitario lombardo la responsabilità è tutta del Centro destra che governa la regione da quasi 30 anni. Chiedo alla Lega di fare, per un volta, autocritica e prendere atto del fallimento del sistema sanitario che ha voluto e gestisce ogni giorno e riconsiderare le tante proposte avanzate in questi anni dal Pd. Da parte nostra, come abbiamo sempre dimostrato, siamo pronti a collaborare per risolvere la grave carenza dei medici di base”. “Non è accettabile- conclude il segretario regionale del Pd Vinicio Peluffo- che solo ora che tutti i sindaci della regione denunciano le gravi carenze dei medici di base e in tantissimi comuni si raccolgono firme per chiederne l’assegnazione, la Lega prenda atto del problema ma, come già in altre occasioni, non sappia far altro che scaricare le colpe sul Governo”.

03032022