SARONNO – Dopo il riuscito flash mob di giovedì scorso la comunità saronnese si prepara a tornare in piazza. L’associazione Quattro passi di pace con ResQ hanno organizzato per domenica 6 marzo alle 20,30 una fiaccolata per la pace.

Il ritrovo è in piazza Libertà.

Semplici le motivazioni della mobilitazione: “Contro la guerra, cambia la vita! Dai una possibilità alla pace. Bisogna fermare la guerra in Ucraina. Bisogna fermare tutte le guerre del mondo. Condanniamo l’aggressione e la guerra scatenata da Putin in Ucraina. Vogliamo il “cessate il fuoco”, chiediamo il ritiro delle truppe. Ci vuole l’azione dell’ONU: disarmo e neutralità attiva. Dall’Italia e dall’Europa devono arrivare soluzioni politiche, non aiuti militari. Protezione, assistenza, diritti alla popolazione di tutta l’Ucraina, senza distinzione di lingua e cultura. Siamo con le società civili ucraine e russie che si oppongono alla guerra. Siamo per la soluzione nonviolenta del conflitti. No all’allargamento della Nato. Si alla sicurezza condivisa. Vogliamo un’Europa di pace, senza armi nucleari dall’Atlantico agli Urali. Costruiamo ponti e solidarietà tra i popoli, non con le armi ma con la democrazia, i diritti, la pace, Basta armi, basta violenza, basta guerral”.

