SARONNO – “Nella giornata di domani 4 marzo sono previsti i lavori di montaggio delle gru necessarie per un intervento ad un edificio e, per favorire le attività, è stata disposta la chiusura temporanea di via Manzoni e di un tratto di via Roma”. Lo comunica l’Amministrazione comunale.

L’ordinanza in vigore dalle 6 alle 19 del 4 marzo stabilisce il divieto di sosta e circolazione (eccetto residenti e mezzi autorizzati) in via Manzoni; divieto di transito (eccetto residenti e autorizzati) in via Roma (nel tratto tra via Visconti e via Manzoni); deviazione del traffico in via Parini e via Visconti; trasporto urbano deviato in via Frua e via Colombo e in via Miola e via Piave.

