SARONNO – Le intense piogge previste per la mattinata di mercoledì 27 marzo hanno convinto gli organizzatori a spostare a data da destinarsi la maxi manifestazione per la pace in programma con alunni delle elementari, scolari delle medie e studenti delle superiori.

Location dell’iniziativa, anche per la presenza del cantiere in piazza Libertà, piazza Avis per un momento dedicato alla pace con la richiesta di un cessate il fuoco per tutte le guerre in corso. Era previsto anche un corteo tra corso Italia, piazza Libertà, via Portici, Piazza Riconoscenza, via San Cristoforo, via Cavour fino a tornare in piazza Volontari del sangue.

L’iniziativa è stata comunque inviata c’è quindi la volontà degli organizzatori, il coordinamento quattro passi di pace, di riproporre l’appuntamento appena possibile.

