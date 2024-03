Città

SARONNO – E’ in programma mercoledì 27 marzo alle 10 la terza edizione dell’iniziativa organizzata dal coordinamento “Quattro passi di pace” che coinvolge tutte le scuole del polo scolastico di Saronno.

Dagli alunni delle elementari, agli studenti delle superiori senza dimenticare gli scolari delle medie saranno attesi in piazza Avis per un momento dedicato alla pace con la richiesta di un cessate il fuoco per tutte le guerre in corso.

I ragazzi con gli insegnanti arriveranno dai diversi istituti in piazza Avis e daranno vita ad un lungo corteo che percorrerà corso Italia, piazza Libertà, via Portici, Piazza Riconoscenza, via San Cristoforo, via Cavour fino a tornare in piazza Volontari del sangue.

Ogni istituto arriverà in centro portando la propria richiesta di Cessate il fuoco e in piazza saranno raccolti i messaggi di pace scritti dai ragazzi e dai bambini.

(foto un’immagine della scorsa edizione)

