SOLARO – “È intenzione del Comune di Solaro creare un efficace protocollo di accoglienza per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra. È evidente che in questo contesto la richiesta maggiore di accoglienza sarà per nuclei familiari ed è già stato confermato che sarà possibile strutturare convenzioni tra la Prefettura ed i Comuni per l’erogazione dei servizi che normalmente sono offerti nei Cas governativi come vitto, alloggio, mediazione culturale, accompagnamento all’assistenza sanitaria”: a fare il punto l’Amministrazione comunale di Solaro.

Il Comune di Solaro “segue l’evolversi della situazione in continuo contatto con la Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Città Metropolitana, Comune di Milano, presidenza della Conferenza dei sindaci e l’ufficio scolastico regionale. Il compito del Comune di Solaro è quello di aprire un coordinamento attivo sul territorio con le associazioni e semplici cittadini per reperire strutture dedicate all’accoglienza dei nuclei familiari. Per questo viene chiesto, a chiunque avesse l’opportunità di collaborare mettendo a disposizione appartamenti, locali, spazi, di contattare il Comune di Solaro all’indirizzo [email protected]“.

(foto: il sindaco di Solaro, Nilde Moretti)

03032022