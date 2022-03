x x

SARONNO – “Non possiamo restare a guardare”: il Centro Islamico di via Grieg a Saronno informa “i suoi fedeli e la cittadinanza tutta che, da oggi fino a venerdì sera, è attiva la raccolta di beni di prima necessità per la popolazione Ucraina colpita dalla guerra. Il Centro, insieme a una rappresentanza di suoi giovani, si recherà nel fine settimana per consegnare le donazioni raccolte direttamente alle associazioni che si occupano dei bisognosi nelle città di Leopoli, in accordo con l’Ambasciata italiana in Ucraina, e a Odessa, in accordo con la Grande Moschea della città di Odessa” si legge in una nota.

I beni che potranno essere donati sono coperte e vestiario per adulti e per bambini, scarpe, medicinali come antibiotici e antidolorifici; cibo in scatola e a lunga scadenza; acqua e latte a lunga conservazione; latte in polvere; pannolini; salviettine monouso; bende, garze e cerotti. “Il materiale potrà anche essere ritirato direttamente dai nostri giovani nella giornata di venerdì pomeriggio, anche al vostro domicilio. Informazioni e contatti al numero telefonico 3204006576″ comunicato dal centro islamico.

(foto: precedente raccolta benefica al centro islamico di Saronno)

