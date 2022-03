x x

GERENZANO / ORIGGIO / CISLAGO – Stamane alle 8.50 a Gerenzano è stato investito un pedone in via Carducci: si tratta di una donna di 45 anni, soccorsa da una ambulanza del Sos Uboldo, non è apparsa in gravi condizioni.

Ennesimo incidente allo svincolo fra le autostrade A8 ed A9 in territorio di Origgio: questa mattina alle 8.45 si sono scontrate due automobili, che viaggiavano in direzione sud. Una donna di 36 anni ha avuti bisogno di cure mediche, che sono state praticate direttamente sul posto dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Saronno accorsa con la polizia stradale. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Cislago oggi alle 15.15 per una caduta accidentale di una passante, una donna di 66 anni, sono accorse automedica e ambulanza della Croce rossa di Saronno in via Magenta: la paziente è stata poi trasportata all’ospedale di Saronno, al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

(foto archivio)