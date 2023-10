MILANO – Incidente in autostrada A8, in direzione Varese. nel tratto compreso fra la Fiera di Milano e la barriera di Milano nord: traffico difficoltoso questo pomeriggio per il sinistro che si è verificato alle 15.50, quando di sono scontrare due automobili, una delle quali si è ribaltata.

Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso, oltre ad automedica, due ambulanze, vigili del fuoco e polizia stradale. Tre donne hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria: una ragazza di 22 anni è stata sbalzata fuori dall’abitacolo del mezzo ribaltato ed ha riportato traumi multiplici, è stata trasportata in codice rosso al reparto di rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano.

Serie ferite anche per la 38enne conducente dell’auto ribaltata: è riuscita ad uscire da sola dall’auto ma con un forte trauma cranico e ferite agli arti superiori ed è stata trasportata all’ospedale di Legnano. Di 39 anni la donna conducente dell’altro veicolo, che è stata medicata direttamente sul posto per lievi contusioni.

Per effetto del sinistro si sono create code e rallentamenti in autostrada.

27102023