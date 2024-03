Cronaca

ORIGGIO – Incidente stradale questo pomeriggio in autostrada A8, direzione sud, nel tratto compreso fra Legnano ed il bivio con la A9 ad Origgio: si è registrato alle 16.10 lo scontro fra una automobile ed una motocicletta.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, è arrivata l’automedica ed una ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio; è stata soccorsa una donna di 53 anni che ha riportato lesioni e contusioni varie e con l’autolettiga è stata trasportata all’ospedale di Saronno per le cure e gli accertamenti del caso, non è apparsa in pericolo di vita. Gli agenti della polstrada hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

26032024