SARONNO – Successo della Pallavolo Saronno l’altra sera nel recupero della undicesima giornata di andata del campionato maschile di serie B, che al Paladozio di via Biffi ha visto i saronnesi impegnati nel derby contro lo Yaka Malnate. E’ finita 3-1 per Saronno con parziali di 20-25, 25-23, 25-22 e 25-20. Incontro quindi combattuto e partito male per Saronno che d’altra parte è riuscito a ribaltare la situazione; decisivo il secondo set conclusosi davvero testa a testa ma con la vittoria dei saronnesi.

“Nonostante gli acciacchi e gli allenamenti a numero ridotto il Saronno è riuscito a dare vita ad una grande prestazione contro una squadra giovane e molto forte” rilevano i dirigenti di casa.

Per Saronno, che resta dunque nelle zona alte della graduatoria, non c’è il tempo per riposare: torneranno in campo già sabato 5 marzo contro la Besanese.

(foto: saronnesi in festa dopo la vittoria nel derby contro Malnate)

04032022