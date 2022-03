x x

SARONNO – Anche Enpa Saronno si mobilita per portare il proprio contributo alla popolazione ucraina e ai loro animali da compagnia.

“Siamo costernati davanti a tutto questo dolore – scrive Enpa Saronno sulla pagina facebook – che solo gli uomini sono in grado di infliggere ad altri esseri viventi. Il nostro cuore piange ma non possiamo stare a guardare: dobbiamo fare qualcosa. In tutta Italia Enpa si è mobilitata per offrire il proprio aiuto e la nostra sede si è attivata per raccogliere cibo per gatti, cani e piccoli animali da compagnia: le confezioni di cibo devono essere integre (non già iniziate) e non scadute. Apprezzati anche trasportini per gatti, anche usati ma in buono stato, guinzagli, pettorine e collari per cani e gatti, garze, bende e disinfettanti per curare gli animali feriti, coperte pulite, ciotole di piccole dimensioni.”

“Chi desidera donare, può consegnare le proprie donazioni presso la sede in via Novara 20. La raccolta si aprirà venerdì 4 marzo e si chiuderà il 20 marzo. Sarà possibile consegnare il materiale nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, sabato dalle 9,30 alle 11 e dalle 18,30 alle 20; mercoledì dalle 9,30 alle 11 dalle 19,30 alle 21; venerdì dalle 9,30 alle 11 dalle 17,30 alle 19; domenica dalle 11 alle 13 dalle 19,30 alle 21. “

