CISLAGO – Vandali in azione al Parco Castelbarco in centro a Cislago: sono stati presi di mira i nidi destinati agli uccellini, che erano stati posizionato qualche tempo fa.

A fare il punto i volontari del gruppo che organizza la Maratonina del Rugareto e che avevano promosso l’installazione della “casette” per i volatili: “Lo scorso fine settimana con l’ornitologo Luigi Landoni abbiamo controllato la nidificazione delle cinciallegre nelle casette nido del parco Castelbarco. Erano state posizionate dopo la Maratonina del Rugateto. Le casette nido sono 6. Quattro sono state utilizzate per la nidificazione e putroppo 2 sono state manomesse. Sono state prontamente sistemate e ora sono pronte per ospitare nuovamente le cinciallegre”.

L’ingresso al parco è da piazza Toti in centro al paese.

(foto: uno dei nidi per le cinciallegre che sono stati posizionati sugli alberi del Parco Castelbarco in centro a Cislago)

