SARONNO – Incidente stradale ieri alle 9.50 a Saronno: è rimasta ferita una donna di 46 anni. Il sinistro si è verificato in viale Lombardi nel tratto compreso fra via Grieg e via Deledda, quando due automobili si sono scontrate. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese e l’automedica da Como.

Ma le condizioni della donna, unica a restare ferita, non sono apparse preoccupanti: è stata trasportata all’ospedale cittadini di piazza Borella per essere medicata e intanto i militari dell’Arma hanno compiuto i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto: mezzi di soccorso in quel tratto di viale Lombardia, in occasione di un precedente incidente)

07032022