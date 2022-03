x x

SARONNO – Radio Orizzonti in rete torna a presentare le associazioni e i servizi presenti sul territorio: la nuova puntata di mercoledì 9 marzo presenterà la fondazione Casa Solidale alle 9.30 e alle 17.05.

Fondazione Casa Solidale nasce nel gennaio 2019. Come mission cerca di rispondere ad una esigenza sempre più drammatica ossia quella di offrire una soluzione abitativa temporanea (con tempi lunghi 18-24 mesi) a costi sostenibili per famiglie in difficoltà, cercando di far forte a quello che viene comunemente definito “disagio abitativo”.

Le famiglie ospitate oggi sono 7 con 11 bambini.

La fondazione mira ad un progetto di rete e di collaborazione con le altre associazioni del territorio che si occupano di disagio e con i Servizi Sociali del comune.

Per contatti: [email protected]. E’ possibile riascoltare la presentazione dettagliata nei podcast di www.radiorizzonti.org.

