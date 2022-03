x x

LIMBIATE – Ieri a Limbiate due incidenti stradali con altrettanti giovanissimi che sono rimasti feriti. Il primo episodio si è verificato alle 13.50 in via Trieste dove una ragazzina di 13 anni è stata investita da una automobile. La giovane è stata prontamente soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa, sul posto anche polizia locale e carabinieri. La giovane è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese per gli accertamenti del caso e per essere medicata di, per fortuna, non gravi contusioni. I tutori dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e definire le eventuali responsabilità.

Sempre a Limbiate ieri alle 17.30 in via Corelli incidente col monopattino di un bimbo di 8 anni, che è caduto a terra: è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Saronno e medicato direttamente sul posto dove è interventa anche una pattuglia della polizia locale.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Limbiate)

