CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di voto del gruppo consiliare di minoranza Cartabia Sindaco, relativa all’approvazione dell’addizionale comunale Irpef per

Dichiarazione di voto relativa al punto 1:

Approvazione delle aliquote per l’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2022

Nell’analizzare la proposta di delibera del consiglio comunale questa sera posta in approvazione, riteniamo doveroso valutarla nell’ottica più ampia del contesto economico generale, ma anche del nostro comune, di questi ultimi mesi. In questo senso riteniamo condivisibile la proposta di ampliamento della fascia di esenzione all’addizionale IRPEF per redditi fino a € 15.000. Questo provvedimento agevolerà, secondo i dati fornitici, circa 880/900 famiglie, comportando tuttavia un minor incasso alle casse comunali stimato in circa € 30.000 annui. Non condividiamo invece le altre scelte proposte, ed in particolare l’aumento dell’aliquota da 0,70 a 0,75 per la fascia di reddito compresa fra 28.000 a 50.000 €. Questa variazione interesserà, sempre secondo i dati fornitici, circa 1700/1800 famiglie, il cui reddito in maggioranza deriva da lavoro dipendente, che difficilmente beneficeranno di aumenti del proprio reddito nel breve termine. Tale provvedimento ci pare inoltre in controtendenza rispetto alla politica nazionale, intervenuta invece attuando una consistente riduzione della tassazione sulla medesima fascia di reddito, ritenendola (giustamente a nostro avviso) quella da tempo più penalizzata. Inoltre nei prossimi mesi su queste persone graveranno anche i forti aumenti delle bollette energetiche, in misura probabilmente ancora maggiore rispetto ad oggi (in ragione dei drammatici eventi di questi ultimi giorni legati al conflitto Russia-Ucraina), e dall’aumento dell’inflazione. Quello adottato ci pare un mero esercizio matematico, una proposta unicamente tecnica e priva di una qualsiasi visione strategica o sociale: non troviamo ad esempio traccia alcuna di un tentativo di razionalizzare le spese o tagliare quelle differibili, come farebbe qualsiasi famiglia in un periodo difficile. Per compensare i minori introiti l’attuale Amministrazione avrebbe potuto approvare la nostra mozione presentata nel consiglio comunale del 29.11.2021, rinunciando anche solo in misura parziale ai compensi di amministratori. A distanza di poche settimane invece, con delibera di giunta n° 11 del 26.01.2022, gli attuali amministratori si sono aumentati i compensi, fermi ormai da più di 15 anni. Stasera invece ci chiedono di approvare richieste di sacrifici economici per moltissimi cittadini cislaghesi, per di più in un contesto economico in peggioramento. Vista la palese assenza di una visione “politica” e la mancanza di proposte di più ampio respiro, il nostro voto non può che essere fermamente contrario.

Dichiarazione di voto relativa al punto 2:

Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024

Ormai quasi cinque mesi sono passati dall’insediamento dell’attuale amministrazione, un tempo che riteniamo più che congruo affinchè il programma della lista vincitrice venga implementato nel Documento Unico di Programmazione, principale strumento in cui tradurre in obiettivi concreti e tangibili le idee programmatiche di un’amministrazione. Alcuni delle proposte dell’attuale amministrazione sono a nostro avviso condivisibili, laddove altre certamente no, ma questo è frutto di differenti sensibilità e priorità. Tuttavia il programma della lista IES, assai articolato e con numerose proposte, è risultato vincitore, quindi sarebbe a nostro avviso diritto dei cittadini trovare le idee espresse in campagna elettorale tradotte nel DUP in progetti concreti, con risorse ed con orizzonti temporali ben definiti. Numerosi sono i membri di questa maggioranza che godono di un’esperienza politica di lungo corso, pertanto ci aspettavamo che il DUP portato in approvazione fosse un documento che esprimesse in maniera chiara l’esperienza e le idee di questa maggioranza. Troviamo invece ancora contenuti in gran parte mutuati dal DUP approvato dal commissario prefettizio e progetti risalenti alla precedente amministrazione. Pochi sono i contenuti originali, e per di e più molto spesso vengono delineati in maniera ancora fumosa, con promesse di esecuzione ma in stato di avanzamento ancora embrionale. Al di là della condivisione o meno dei singoli progetti, più o meno opinabile, ci saremmo aspettati dall’amministrazione delle “teste pensanti” ben altro livello di concretezza e programmazione. Per questo e motivo esprimiamo un voto contrario.

