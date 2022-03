x x

SARONNO – Radio Orizzonti in Rete, il programma radiofonico che informa sui servizi e sulle associazioni saronnesi, torna con un nuovo episodio: l’ospite della giornata del 10 marzo alle 10.30 e alle 19.15 sarà Villaggio Sos sostegno pedagogico.

Il Villaggio Sos nasce nel 1986 e accoglie bambini e ragazzi che ne hanno bisogno, aiutandoli a costruirsi un futuro indipendente, e integrandoli nella comunità. Oggi sono attivi 6 servizi residenziali (accoglienza di minori, nuclei famigliari, adolescenti e adulti), un centro diurno, un progetto a sostegno delle famiglie in difficoltà e un negozio per l’inserimento lavorativo dei ragazzi.

Con sede a Saronno, in via Piave 110, è possibile avere ulteriori informazioni dal sito www.sossaronno.it o mandando una mail [email protected], o contattando telefonicamente il numero 0296702911.

(foto d’archivio: un momento a Radio Orizzonti)

