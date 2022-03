x x

ORIGGIO – Sabato 5 marzo il Gruppo Panchina Rossa era presente in Corte Fabbrica per ricordare l’importanza della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne con l’invito rivolto a tutta la cittadinanza a portare un fiore alla Panchina Rossa l’8 marzo.

Sono stati distribuiti dei segnalibri rappresentanti importanti figure femminili che hanno fatto grande la storia per il loro contributo sociale, economico, scientifico, artistico e culturale. Sul retro dei segnalibri sono stati indicati i numeri telefonici dei centri antiviolenza territoriale 02 2106 5826 e nazionale 1522, per ricordare a molte donne in difficoltà che non sono sole, anche se il nostro augurio è quello che nessuna donna sia costretta ad utilizzarli.

In piazza sono stati esposti pannelli informativi per ricordare le varie attività di sensibilizzazione intraprese dal Gruppo Panchina Rossa, tra cui l’adesione promossa da Toponomastica Femminile per intitolare più vie, piazze e spazi pubblici a personalità femminili.

Sono state esposte le bandiere della pace a dimostrare la vicinanza ai popoli che in tutto il Mondo subiscono le guerre e in questo momento particolare il pensiero va a tutte le donne e ai bambini che stanno soffrendo per la guerra in Ucraina.

Il gruppo ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e condiviso con noi la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne e si augura di ritrovarli alle prossime iniziative.