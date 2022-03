x x

SARONNO – Ultimo appuntamento stagionale per la rassegna Teatro Ragazzi con lo spettacolo Peter Pan, prodotto dalla salentina Compagnia Factory in scena al Teatro Giuditta Pasta di Saronno sabato 12 marzo 2022 alle 20.30. Un cartellone costellato da numerosi successi che ha registrato importanti soldout ma che soprattutto ha fatto tornare a teatro il pubblico dei più piccoli e delle famiglie dopo la pandemia.

Peter Pan è la storia di un’assenza, di un vuoto che spesso rimane incolmabile, quello di un bambino che non c’è più. È l’inseguimento di un tempo che sfugge al nostro richiamo e che a volte si ferma, la ricerca delle esperienze che ci fanno diventare grandi senza volerlo e troppo presto.

L’ispirazione è stratta dalle avventure di Peter e Wendy e dall’atmosfera un po’ misteriosa del primo romanzo di James Matthew Barrie, “Peter Pan nei Giardini di Kensington” dove il sentimento autobiografico di una mancanza incolmabile spinge l’autore a creare un mondo parallelo, un giardino prima, un’isola poi, dove i bambini caduti dalle carrozzine e dimenticati dai propri genitori si ritrovano in uno spazio senza confini fisici e temporali.

E l’isola del mai più, Neverland, è forse dentro la testa di ogni bambino, un posto dove vanno a finire le cose dimenticate dai grandi, per cui non c’è spazio nella vita reale. È qui che Wendy riesce a trovare la giusta distanza con il suo essere bambina, qui che sente il desiderio di crescere, di abbandonare l’isola senza recidere quel legame con la propria infanzia che fatica a rimanere con noi tutta la vita: una finestra che chiudiamo diventando grandi e che, invece, dovremmo tenere aperta, in contatto con la nostra realtà e il nostro essere adulti.

Biglietti ancora disponibili acquistabili online o al botteghino.

