SARONNO – Sarà l’assessore alla Mobilità Franco Casali a dare il benvenuto a Saronno a Paola Gianotti l’ultracyclist piemontese che pedala per la difesa dell’ambiente e la sicurezza stradale dei ciclisti. L’atleta passerà stamattina dalla città degli amaretti nell’ultima tappa del suo viaggio che. come ricorda Gazzetta dello Sport, le ha visto percorrere in 14 tappe incurante del freddo 2.200 chilometri da Stoccolma a Milano.

Nel suo viaggio attraverso Danimarca, Germania, Francia e Svizzera ha portato un messaggio per il Pianeta lasciando ad ogni tappa un albero da piantare. A partire da quello donato a Greta Thunberg fino a quello in memoria di Giovanni Falcone consegnato al Parlamento Europeo.

Oggi dopo la tappa a Saronno per un momento di confronto con l’assessore Franco Casali e gli attivisti di Fiab Saronno Gianotti completerà la propria impresa su due ruote a Milano dove entrerà, come riporta Repubblica, “scortata dai carabinieri forestali in bicicletta”. dopo un incontro a Palazzo Marino provvederà a piantare nel Parco delle Cave un centinaio di alberi coi bimbi di tre scuole.

(foto dalla gallery del sito dedicato all’atleta)

