SARONNO – La conferma all’indiscrezione a cui ha dato voce il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone è arrivata a latere della conferenza stampa dedicata al bilancio di previsione.

Il dirigente dell’area finanziaria del Comune di Saronno, arrivato all’inizio dell’anno, ha già lasciato il Municipio di piazza Repubblica.

“Confermo – ha detto il sindaco Augusto Airoldi rispondendo ad una domanda dei giornalisti presenti con nostro dispiacere, perchè è una persona preparata, il dirigente per motivi personali ha dato le dimissioni. Questa mattina (ieri ndr) ho firmato un decreto che transitoriamente assegna area risorse al segretario comunale Antonella Pietri e poi con la graduatoria prenderemo contatto con la seconda classificata che incontreremo nei prossimi giorni per vedere se c’è disponibilità e interesse a venire a lavorare a Saronno”.

Il primo cittadino evidentemente colpito dall’affondo del consigliere di minoranza che non solo ha anticipato la notizia ma che ha anche chiesto una valorizzazione delle risorse interne ha concluso: “Abbiamo riorganizzato l’Amministrazione comunale visto che l’abbiamo trovata depauperata con 50 dipendenti in meno. Un’amministrazione per rispondere alle richieste dei cittadini ha bisogno di cambiare e anche per questo i dirigenti devono lavorare in più realtà. Io ho cambiato diversi incarichi prima di diventare sindaco e così anche l’assessore D’Amato. Vogliamo un’Amministrazione dinamica che deve colmare un gap e che deve cogliere l’occasione del Pnrr.

