LIMBIATE / SARONNO – Limbiate e Saronno unite nel lutto per la scomparsa di Giancarlo Moretti, per tanti anni presidente della Croce d’Argento, che fornisce il servizio ambulanze in entrambe le località. Storica presenza limbiatese, l’associazione Croce d’Argento a Saronno per molti anni ha avuto sede direttamente all’interno del complesso ospedaliero di piazza Borella ed ora nella struttura di Casa di Marta in via Piave-via Petrarca.

Il funerale di Moretti si è tenuto ieri pomeriggio nella limbiatese chiesa di San Giorgio, c’erano tra gli altri il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo ed il suo predecessore Raffaele De Luca, tanti volontari e simpatizzanti della Croce e tanti cittadini che avevano avuto modo di conoscerlo e di impegnare, nel corso degli anni, il suo grande impegno nel sociale.

(foto: Giancarlo Moretti, già presidente della Croce d’Argento)

