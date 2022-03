x x

SARONNO – Anche la scuola per l’infanzia di via Cavour a Saronno lancia un messaggio di pace, per quel che sta accadendo in Ucraina. I bimbi con le loro educatrici ed educatori hanno realizzato su uno striscione bianco una composizione tematica, fortemente simbolica, con le loro mani e la parola Pace che domina su tutto. Ed anche le frasi dello scrittore per bambini più noto d’Italia, Gianni Rodari, come uno dei suoi pensieri, “ci sono cose da non fare mai nè di giorno nè di notte, nè per mare nè per terra. Per esempio la guerra”.

Lo striscione è stato appeso all’ingresso dell’istituto scolastico.

Ieri i giovani della scuola “Ignoto Milite” avevano manifestato in piazza Libertà per la pace, con un flash mob. Inizitiva per la pace, ieri, anche da parte dei bimbi della “Vittorino da Feltre”, dove i bimbi hanno realizzato delle magliette ad hoc.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

12032022