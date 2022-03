x x

SARONNO – Stamattina per chiedere la pace in Ucraina si sono mobilitati le scuole elementari con due iniziative realizzate quasi in contemporanea. In piazza Libertà si è tenuto il flash mob degli alunni della scuola Ignoto Milite. Con le insegnati le classi hanno raggiunto la piazza dove hanno cantato insieme una canzone, costruito con cartoncini colorati la bandiera della pace e fatto vivere l’intera zona con nastri multicolore. Sono stati realizzati anche degli striscioni colorati. Presente anche la bandiera della pace.

Quasi in contemporanea in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto l’iniziativa della scuola elementare Vittorio da Feltre dove i bimbi hanno realizzato delle magliette ad hoc.

Presente in entrambe le location la polizia locale che ha garantito che tutto si svolgesse in sicurezza. Diversi i passanti che si sono fermati a guardare l’iniziativa organizzata dai bimbi con i loro insegnanti.

