GORLA MINORE – Prima l’impatto con un furgone poi lo scontro, dopo un volo di diversi metri, con un muretto. E’ questa la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto questa mattina a Gorla Minore.

E’ successo poco prima delle 9, precisamente alle 8,50, all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Raimondi. Secondo quando raccontato da alcuni testimoni ai primi soccorritori arrivati sul posto un motociclista, un 68enne stava viaggiando in sella al suo scooter quando si è scontrata con un furgone. Dopo l’impatto il 68enne è stato sbalzato per diversi metri ed è finito contro un muretto.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Chiamata da quanti si trovano sul luogo del sinistro è accorsa l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e l’automedica. Purtroppo malgrado i tentativi del personale sanitario i traumi e l’arresto cardiaco non hanno lasciato al motociclista di cui è stato costatato il decesso.

La polizia locale si è occupata dei rilievi provvedendo, come prassi al sequestro dei mezzi.

