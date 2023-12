Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Arriva il Natale anche in casa Caronnese con la prima edizione del “Christmas Fest”, un evento natalizio organizzato dalla società rossoblu per oggi 8 dicembre al quale parteciperanno allo stadio di corso della Vittoria i “baby calciatori” di altre dieci società calcistiche.

L’evento si aprirà alle 9 .30 del giorno dell’Immacolata con alcuni minitornei triangolari e quadrangolari tra i ragazzi nati tra il 2011 e il 2017 dei settori giovanili di dieci società calcistiche: il saronnese Amor Sportiva, il Ceriano, Gorla Minore, l’Accademia Easy Team, l’Accademia Vittuone, il Cassina Nuova, l’Antoniana, il Pro Novate e Speranze Primule. Le squadre vincitrici si affronteranno poi nella finale che decreterà il team vincente che verrà premiata al termine dei tornei come giusto riconoscimento simbolico per chi avrà trionfato sul campo.

“Premi, sorrisi, calcio e tanta voglia di stare insieme e crescere. Antipasto di rilievo del clima che si respirerà a Natale e con cui la Caronnese intende continuare sulla scia di iniziative che puntino non solo al miglioramento tecnico del proprio Settore Giovanile, ma anche – e soprattutto – a tematiche più importanti come la coesione del gruppo, il rispetto dell’avversario e il fairplay, figli dell’inedito posizionamento votato ai criteri Esg di cui la Caronnese si è dotata in questa nuova stagione sportiva”.

