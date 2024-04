iltra2

CASTIGLIONE OLONA / GORLA MINORE – Pedone caduto, arriva l’ambulanza: l’intervento del Sos Malnate in via Cavallero a Castiglione Olona, l’altro giorno alle 15.20, dove è stato soccorso un pensionato di 85 anni, trasportato all’ospedale di Tradate, in condizioni comunque non preoccupanti.

L’altro giorno alle 13.40 in via Colombo a Gorla Minore incidente fra un’automobile ed una motocicletta, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, due ambulanze della Croce rossa e l’automedica di Varese. Ad avere bisogno di cure mediche un ragazzo di 18 ani ed un uomo di 53 anni, trasportati – non in pericolo di vita – negli ospedali di Legnano e Busto Arsizio. Da chiarire la dinamica del sinistro.

Per una caduta dalla motocicletta in via Manzoni è stato inoltre soccorso, alle 15.25, un giovane di 24 anni, sempre a Gorla Minore; il ragazzo ha riportato lievi contusioni.

22042024