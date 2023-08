x x

SARONNO – I carabinieri di Saronno hanno trovato il tesoro degli spacciatori di droga; ingente sequestro di denaro.

A poco più di una settimana dall’ultimo rinvenimento di armi nei boschi da parte dei carabinieri della Compagnia di Saronno, insieme ai colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori, ieri un altro sequestro a carico di un uomo, poi tratto in arresto. Erano circa le 17 quando i carabinieri si sono inoltrati nei boschi per perlustrare l’ampia area di macchia verde compresa tra i comuni di Uboldo, Cerro Maggiore e Rescaldina.

