LAZZATE – Sono previsti oggi a Cermate, alle 14.30 nella chiesa di San Vito e Modesto, i funerali di Leonardo Gessaga, il giovane di 16 anni morto lo scorso fine settimana in un incidente motociclistico avvenuto alla periferia di Lazzate. Con la sua moto si era schiantato contro un jersey in cemento, nei pressi dell’ex cantiere di autostrada Pedemontana. Aveva infatti perso il controllo della Honda 250 Enduro che stava guidando ed era caduto rovinosamente a terra dopo essere andato a sbattere violentemente contro una barriera in cemento. I soccorsi erano stati immediati, sul posto era arrivato – oltre a carabinieri, ambulanza ed auto-infermieristica – anche l’elisoccorso da Milano e poi il sedicenne, subito apparso molto grave a causa di un forte trauma cranico, con l’elicottero era stato trasportato all’ospedale milanese di Niguarda.

Dopo il decesso, avvenuto all’ospedale Niguarda dove il ragazzo era stato trasportato subito dopo l’incidente, i famigliari avevano autorizzato l’espianto degli organi.

