SARONNO – Proseguono gli incontri con gli autori all’Itc Zappa: dopo quello di novembre con Luigi Ballerini, martedì 15 marzo, presso l’Auditorium “Aldo Moro” di Saronno, è intervenuto Marco Balzano.

Si è trattato di un evento culturale di grande importanza, perché ha innanzitutto sancito il ritorno alla tanto desiderata modalità “in presenza”, che ha permesso alle dieci classi coinvolte di incontrare dal vivo un tanto illustre ospite. In secondo luogo, appunto, la fama del relatore è stata un ulteriore motivo di soddisfazione per il referente del progetto “se leggo mi ispiro”: si tratta infatti di uno scrittore pluripremiato (fra i suoi molti riconoscimenti ricordiamo il premio Campiello 2015 e la finale del premio Strega nel 2018) e acclamato da un pubblico tanto vasto che i suoi libri sono tradotti in più di trenta Paesi.



L’ oggetto del dibattito è stato il penultimo romanzo dell’autore, “Resto qui”: una storia di coraggio e ribellione di fronte a un ineluttabile destino, ambientata nel piccolo paese di Curon, durante il fascismo. Di fronte all’ordine di evacuare il paese, che verrà allagato per poter alimentare una centrale idroelettrica, Trina, la protagonista, sceglie di restare, di lottare e resistere, nonostante la sorte di Curon sia già segnata.

Non sono mancati riferimenti alla triste attualità e al coraggio di chi sceglie di non scappare dagli orrori della guerra. Inoltre, si è anche accennato al ruolo chiave giocato dalle donne, durante il Ventennio, nella lotta all’ideologia fascista: in particolare al coraggio delle “maestre clandestine” (Trina infatti fa questo mestiere e continuerà a farlo, nonostante la repressione e i divieti).

Gli studenti dell’istituto tecnico saronnese hanno potuto far domande a Balzano riguardo alla sua passione per la scrittura e sul suo romanzo. Hanno poi mostrato all’autore alcuni booktrailers, realizzati in classe grazie alla collaborazione dei docenti di lettere, tutti coinvolti nel progetto didattico “se leggo mi ispiro” grazie al quale, da anni, grandi scrittori accettano di confrontarsi con gli alunni dell’Itcs Zappa.