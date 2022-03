x x

SARONNO – Una donazione di 500 euro per Caritas: sono i frutti della beneficienza che i Lions Saronno del Teatro hanno raccolto con il torneo di tennis maschile che si è tenuto lo scorso settembre.

I fondi, consegnati dal presidente Lions Saronno del Teatro, Piersimone Ghislieri, alla Caritas nei primi giorni di marzo, saranno destinati ad aiutare nella nuova emergenza umanitaria scatenata dalla guerra in Ucraina.

“Per noi il torneo di tennis è un evento “storico” – spiegano i Lions – Lo facciamo ogni anno per aiutare i più bisognosi della città”.



Non sarà l’unico torneo: con l’arrivo della primavera e della bella stagione, si pensa già ad una replica del torneo di Tennis, con un’aggiunta per il prossimo aprile, quando i cittadini e gli atleti potranno sfidarsi a padel per aiutare nell’emergenza umanitaria.

(in foto: la consegna da parte di Lions Saronno del Teatro della donazione a Caritas)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn