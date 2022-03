x x

SARONNO – Il saronnese Giuseppe Rosafio e il suo cane guida Perla sono tornati davanti alle telecamere. Giovedì è stato protagonista su Raitre alle 10:30 del servizio di Spazio Libero di Rai Parlamento per raccontare la realtà e sensibilizzare la collettività sull’importanza dei cani guida della scuola di Limbiate e sulla sport per non vedenti nella squadra di baseball the i Patrini di Malnate.

Ma non solo nel weekend il saronnese è sceso in campo per triangolare con Cagliari e Milano in memoria di un nostro volontario che non c’è più. Una sorta di amichevole pre campionato visto è l’avvio della stagione è previsto il prossimo 2 aprile contro Brescia.

(foto d’archivio)

