SARONNO – Si terrà oggi pomeriggio alle 16, per la prima volta in Villa Gianetti, la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze ai saronnesi che hanno reso lustro alla comunità nei diversi ambiti dallo sport alla cultura dal sociale all’associazionismo.

Isidoro Busnelli, Chiara Zaffaroni, Agesci, Caritas Saronno e alla memoria di Angelo Proserpio sono i 5 benemeriti. “La scelta è stata effettuata dalla Giunta partendo dalle candidature arrivate dai cittadini – ha dichiarato il sindaco Augusto Airoldi – Abbiamo tenuto in considerazioni anche il periodo che stiamo vivendo con le sue particolari situazioni e necessità”. Come detto la cerimonia, per la prima volta, non si terrà in Sala Vanelli (indisponibile per le infiltrazioni sul tetto) ma in Sala Vanelli.

Ha 84 anni Isidoro Busnelli premiato per la sua attività nell’Amor Sportiva.”Quando l’ho chiamato per dirgli del premio – ha condiviso Succi – stava segnando le linee del campo. Con questa Ciocchina premiamo la persona e la presenza sportivo sociale a Saronno”. “Angelo Proserpio non poteva non essere tra i benemeriti – ha rimarcato Airoldi – raccontare quello che che ha fatto è difficile si può dimenticare sempre qualcosa”. Una Ciocchina andrà anche al gruppo scout Agesci: “A Saronno la presenza degli scout è molto positiva per giovani e le famiglie” ha motivato Airoldi. Collettiva anche la quarta benemerenza a Caritas: “Ci piaceva sottolineare – ha rimarcato il sindaco – la caratteristica dell’ascolto, accoglienza e aiuto di questa realtà che si occupa di chi ha bisogno di un primo sostegno”. Unica quota rosa Chiara Zaffaroni: “E’ una giovane donna che si è distinta nel campo dell’apnea”.

