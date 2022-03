x x

GERENZANO – Sono sempre di più i profughi ucraini arrivati nel Saronnese e dal Comune di Gerenzano giunge una iniziativa per favorire la loro integrazione nella comunità, ovvero la pubblicazione degli avvisi comunali che potrebbero essere di loro interesse anche nella lingua di quel Paese dell’est. E’ il caso dell’annuncio della manifestazione prevista domenica prossima, ovvero la Giornata del verde pulito, che si concentrerà stavolta nell’area del Parco degli aironi, con ritrovo alle 9.30 all’ingresso del parco in via Inglesina, ed iniziativa che si terrà fra le 10 e le 12. Con invito a partecipare rivolto dunque anche ai profughi provenienti dall’Ucraina.

Ecco l’avviso in lingua ucraina.

Запрошення для українців які нині перебувають в місті Джеренцано. За бажанням можна прийняти участь у “Суботнику” – прибиранні зеленої території, який відбудеться в неділю 27 березня 2022. Міська рада міста Джеренцано за підтримки волонтерів, асоціації Ардена Онлус та Парку конвалій (парко дей мугетті) організовує прибирання Парку Чаплі (парко дейлі айроні) та зеленої території навколо парку. Збір о 9:30 в Парку Чаплі, прибирання з 10 до 12.Діти повинні бути в супроводі дорослого.Будуть надані необхідні матеріали (асоціація А2А). Буде доцільним мати з собою жилет підвищеної видимості.Якщо погода буде поганою, “суботник” переноситься в неділю 3 квітня і буде відбуватися за такими ж умовами.Ця зустріч сприятиме швидшій адаптації вас і ваших дітей до теперішнього місця перебування. Діти зможуть побачити тварин які живуть живуть парку та поспілкуватися між собою. На місці буде перекладач українська/російська – італійська мови.

