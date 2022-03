x x

ORIGGIO – Torna la Fiera del bestiame e delle merci ma senza gli animali, gli spettacoli e i concorsi morfologici. Il prossimo 25 aprile ad Origgio ci saranno le classiche bancarelle ma niente mucche o cavalli. A fare il punto l’assessore Luca Panzeri deus ex machina dell’evento sin da quando era sindaco: “L’organizzazione di un evento come la fiera di Origgio parte con grande anticipo in genere l’autunno precedente in modo che a dicembre sia già tutto pronto. Era difficile pensare in quei mesi di investire fondi per l’organizzazione di un evento con lo spettro di una cancellazione per l’aumento dei contagi. Senza contare che controllare green pass e temperature a 40 mila visitatori al giorno sarebbe stato decisamente impegnativo anche dal punto di vista del personale”.

Così la scelta di organizzare comunque una giornata di fiera ma solo con le bancarelle visto che i mercati sono consentiti all’aperto senza restrizioni. Niente animali quindi nell’area espositiva ma probabilmente ci sarà una proposta per i bimbi. “Ci siamo pensando e molto dipenderà dalle norme che entreranno in vigore con la fine dello stato d’emergenza il 31 marzo – conclude Panzeri – l’idea è comunque quella di una proposta che permetta ai piccoli di avere uno spazio per divertirsi nel pieno rispetto delle regole”.

La proposta del fiera in versione mercato al momento ha catturato gli ambulanti visto che al momento sono circa 300 gli stalli prenotati dagli addetti al lavoro a caccia di affari.

(foto d’archivio)

