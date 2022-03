x x

SARONNO – Domenica pomeriggio si è rinnovata, per la 445 volta, la tradizione della festa del Voto. Quella del 2022 sarà ricordata come un’edizione speciale sia perchè è stata la prima dalla pandemia che ha visto riproporre tutti i i momenti, dalla processione alla messa, sia per la grande partecipazione di fedeli. Non solo. E’ stata la prima con la statua della Madonna portata dalla chiesa di San Francesco al Santuario e la prima celebrata dal nuovo prevosto don Claudio Galimberti.

Tutte queste novità, le emozioni, i volti di protagonisti sono stati catturati da Armando Iannone che ha condiviso con ilSaronno 15 scatti che raccoltano diversi momenti e visioni dell’edizione numero 445 della ricorrenza.

