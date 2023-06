x x

SARONNO – Si è tenuto in villa Gianetti il concerto del Coro da Camera Hebel, dall’iconico titolo “Pop to the Top”. Grandi successi della musica pop messi in scena dal coro di voci femminili, diretto da Alessandro Cadario, hanno riempito le sale della villa storica nella giornata di sabato 24 giugno, alle 21. A raccontare l’evento è Armando Iannone, attraverso gli scatti della sua macchina fotografica.

Si tratta dell’ultimo concerto dell’anno per il coro da camera, che, sui social, scrive: “Voltandoci a guardare indietro, possiamo dire che è stato un anno intenso e un po’ pazzo in cui abbiamo preparato moltissimi concerti. Ci siamo trovate a cantare una sera prima rock e quella dopo repertorio sacro, o anche entrambi nella stessa serata. Abbiamo affrontato eventi prestigiosi e impegnativi come il concorso di Vittorio Veneto e abbiamo cantato con la stessa dedizione al matrimonio di due nostre compagne di coro (commuovendoci nascoste dietro all’altare). Siamo orgogliose di come abbiamo portato avanti tutti questi impegni: sempre con passione, voglia di dare tutto ma soprattutto sempre più unite tra di noi.”

(foto di Armando Iannone)

