CISLAGO – Riportiamo il comunicato dell’Amministrazione comunale relativo alla raccolta fondi in favore di interventi umanitari per i profughi della guerra in Ucraina.

Il Comune di Cislago si mobilita a favore del popolo ucraino e avvia la raccolta fondi “Insieme per l’Ucraina”. Cittadini e aziende potranno far confluire le proprie donazioni, tramite bonifico bancario, per sostenere interventi di assistenza umanitaria ed emergenziale ai profughi della guerra ucraina ospitati nel Comune di Cislago. La somma raccolta sarà utilizzata per attività di accoglienza e per l’acquisto di generi di prima necessità. Come donare: tramite bonifico bancario intestato a Comune di Cislago IBAN: IT 74 W 01030 50520 000001001744Banca:Monte dei Paschi di Siena – filiale di Saronno, Causale: Emergenza Ucraina.

L’Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini che, a vario titolo, stanno concretamente facendo sentire il proprio sostegno e la propria vicinanza alla popolazione ucraina.

(foto archivio: il sindaco Stefano Calegari)

24032022